В доме культуры «Фирсановка» 23 июня состоялся вечер ко Дню памяти и скорби. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева присоединилась к жителям микрорайона, чтобы вместе вспомнить события 22 июня 1941 года.

Участники встречи поговорили о мужестве советских солдат, самоотверженности тружеников тыла и вкладе народа в разгром нацизма. В ходе программы прозвучали стихи и песни военных лет.

«В этот день началась Великая Отечественная война, которая затронула миллионы семей. Мы вспоминаем людей, принявших первый удар, и выражаем благодарность тем, кто отстоял свободу и независимость нашего Отечества. Программа „Успех V единстве поколений“ помогает сохранять историческую правду через такие встречи», — сказала Олеся Климачева.

Мероприятия ко Дню памяти и скорби прошли во всех микрорайонах Химок. Лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская подчеркнула, что интерес молодежи к событиям Великой Отечественной войны способствует сохранению исторического наследия страны.

«Эта дата напоминает о цене мира и подвиге людей, которые защитили Родину в самые тяжелые годы. Бережное отношение к историческим фактам помогает сохранять связь времен», — отметил председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский.