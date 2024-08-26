Встреча ко дню памяти художника Юрия Авдеева прошла в музее в Чехове

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

В музее писем А. П. Чехова прошла встреча, посвященная Юрию Авдееву. Фронтовику, художнику и создателю учреждения исполнилось бы 106 лет.

На встрече в музее Чехова представили почтовую открытку и виньетку, посвященные Юрию Авдееву. Изделия выпустили потомки ополченцев третьей Московской коммунистической стрелковой дивизии, где служил фронтовик.

В событии поучаствовала дочь Юрия Константиновича, Ольга Авдеева. Она поделилась воспоминаниями о папе.

Также писатель Виктор Бельцов исполнил песню «Серая шинель». Выступила с творческим номером и регент хора церкви Рождества Христова в Мелихове Агния Ярославна.

Отметим, что 25 августа исполняется 106 лет со дня рождения Юрия Авдеева.

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