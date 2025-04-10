Встреча ко Дню освобождения узников концлагерей прошла в Серпухове

В Серпухове провели патриотическое мероприятие к Международному дню памяти о детях, освобожденных из фашистских концлагерей. Участники встретились со свидетелями того страшного периода.

Встречу провели в местном отделении партии «Единая Россия». На мероприятие пригласили бывших узников фашистских концлагерей — Руфину Ниловну Киселкину, Веру Павловну Майорову и Надежду Кузьминичну Кузину. В их рассказы вслушивались муниципальный депутат Алексей Батогов, волонтеры движения «Молодая гвардия» и активисты движения «Орлята России» школы № 17.

Ветераны поведали о детстве в концлагерях и надежде, которая спасала в условиях страха и голода. Молодые люди воспринимали каждое слово. Истории о стойкости произвели на них большое впечатление.

В конце вечера сторонники партии «Единая Россия» вручили ветеранам памятные сувениры.

«Важно передавать опыт и жизненные уроки тем, кто не сталкивался с войной, чтобы избежать повторения ее ужасов», — отметил муниципальный депутат Алексей Батогов.

Организаторы отметили, что такие встречи будут продолжаться.