Встреча ко Дню единения народов России и Белоруссии прошла в Химках

С приветственной речью выступила муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Ирина Спирина. Она отметила, что этот праздник — важный символ дружбы, взаимного уважения и общей исторической судьбы двух братских народов. Для молодежи особенно важно понимать связь глубоких культурных, духовных и исторических корней. Такие уроки помогают воспитывать в детях чувство сопричастности к общей истории, уважение к прошлому и ответственность за будущее.

Школьникам рассказали о многовековой дружбе, о значении союзных отношений в современном мире, о культурных и семейных связях, которые объединяют жителей двух стран. Особенно подчеркнули, что память о совместных подвигах и общей борьбе с нацизмом остается фундаментом единства.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина подчеркнула, что такие встречи формируют у молодежи правильное понимание истории и современности. Когда ребята узнают, какой путь вместе прошли Россия и Белоруссия, как народы поддерживали друг друга в сложные периоды, у них появляется глубокое чувство уважения к своей стране, ее союзникам и исторической миссии.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что главная цель — объединить разные поколения жителей округа вокруг любви к России, уважения к ее истории и преданности родному городу.