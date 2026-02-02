Встреча книжного клуба прошла в Черноголовке

«Встреча стала не только интеллектуальной, но и праздничной, так как она была приурочена к важной дате в жизни сообщества. Участники клуба детально разобрали знаменитые сказки писателя, а также его фундаментальные произведения: „История одного города“ и „Господа Головлевы“», — отметили организаторы.

Также они добавили, что главная цель встречи — не просто пересказать сюжеты, а проникнуть в суть авторского метода. На встрече обсудили, как работает знаменитый «эзопов язык», в чем секрет актуальности щедринского гротеска в наши дни и почему его сатира считается одной из самых глубоких в мировой литературе.

Для более продуктивного диалога гости заранее подготовили наиболее яркие и запоминающиеся цитаты из произведений классика. Встреча прошла в преддверии двухлетия книжного клуба, которое будет отмечаться в феврале. За это время проект стал настоящим центром притяжения для любителей чтения.