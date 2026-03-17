Встреча клуба «Наброски» пройдет в Черноголовке 18 марта

В ближайшую среду, 18 марта, Черноголовка на несколько часов превратится в настоящую художественную мастерскую под открытым небом. Клуб «Наброски» приглашает всех желающих — от профессиональных графиков до тех, кто в последний раз держал карандаш в школе, — принять участие в необычном творческом сеансе.

Главная особенность встреч клуба — динамика. Участникам предстоит создавать зарисовки с живой натуры в экстремально короткие сроки: от одной до девяти минут. Такой формат скетчинга выбран неслучайно. По мнению кураторов проекта, Людмилы Мазиной и Игоря Жигалова, именно ограниченное время заставляет мозг отключать внутреннего критика и доверять интуиции, что делает линии более живыми и уверенными.

«Музыкальное сопровождение вечера станет не просто фоном, а полноценным участником процесса, помогая художникам поймать нужный ритм и глубже погрузиться в состояние потока. Любая картина начинается с наброска, это фундамент творчества», — поделились организаторы.

В финале встречи предусмотрен разбор работ, где опытные коллеги помогут новичкам увидеть их сильные стороны и дадут советы по технике. Мероприятие пройдет по адресу: Черноголовка, Институтский проспект, дом № 8, арт-пространство «Восход» 18 марта в 18:00.