Встреча кадетов с водолазами прошла в Раменском округе

Представители волонтерской группы «ДобротворецЪ» рассказали школьникам о своей работе. Встреча в рамках проекта «Герои нашего двора» состоялась во дворце культуры «Победа».

«ДобротворецЪ» — это уникальное волонтерское объединение, которое уже много лет занимается поисками пропавших людей на воде. Беседу с учениками провели водолаз четвертого разряда, руководитель пресс-службы водолазной группы Софья Морозова и ее коллега Энри Кишка.

Ребята задавали гостям вопросы: сколько весит снаряжение, что делать в случае потери связи или поломки оборудования, сколько водолазов погружаются одновременно и как женщины оказались в составе группы.

Софья Морозова рассказала, что в России зарегистрировано около шести тысяч водолазов, и женщин среди них крайне мало. По ее словам, женщина-водолаз в стране — большая редкость. Она отметила, что знакома с несколькими такими представительницами, и все они входят в их волонтерскую группу. Софья подчеркнула, что снаряжение тяжелое, а работа опасная, и добавила, что водолазов тренируют так же, как космонавтов — состояние невесомости очень похоже.

Школьники узнали, как устроены подводные поиски, а в завершение встречи поблагодарили гостей за откровенный разговор и за их труд.