Встреча к юбилею лагеря «Артек» прошла в Химках

В картинной галерее имени Горшина в Химках представили программу «Артек. Живописный мир детства». Мероприятие посвятили истории лагеря и его роли в творческом развитии детей.

На встрече гостям рассказали о становлении «Артека», его основателях и современной деятельности. Депутат Химок Инна Монастырская подчеркнула, что в 2024 году лагерь отмечает вековой юбилей.

Особое внимание уделили художественному направлению. Сейчас «Артек» не только место отдыха, но и площадка для раскрытия творческих способностей детей. Участникам представили программу «Мир искусства в Артеке», которую курируют профессиональные художники совместно с РОСИЗО.

«Патриотизм начинается с малых шагов — с уважения к своей истории, к символам поколения, к людям, которые создавали и сохраняли такие места, как „Артек“. Символично, что сегодня лагерь снова полноценная часть России, и с каждым годом принимает все больше детей из всех регионов страны, в том числе — из Химок. Возвращение „Артека“ на историческую родину — это не только восстановление справедливости, но и важный шаг в укреплении культурного и патриотического воспитания подрастающего поколения», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Мероприятие вошло в патриотическую программу «Успех V единстве поколений», действующую в Химках с 2023 года. Как пояснил депутат Николай Томашов, ее цель — сплочение жителей разных возрастов вокруг ценностей: любви к Родине, гордости за ее достижения и сохранения исторической памяти.