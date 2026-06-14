Встреча к юбилею фильма «Венок сонетов» прошла в Химках

10 июня в доме культуры «Контакт» состоялось патриотическое мероприятие, посвященное 50-летию выхода кинокартины на экраны. Фильм рассказывает о подростках, которые в годы Великой Отечественной войны добровольно уходили защищать Родину.

Картина снята по мотивам повести Виктора Муратова «Мы убегали на фронт» в 1976 году. Фильм не устарел до сих пор, потому что он повествует о настоящем мужестве и о детях, которые стали солдатами.

Встречу открыла лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова. Она отметила, что сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы «Успех V единстве поколений», а «Венок сонетов» — это память о поколении, чье детство заполнила война.

Участникам рассказали об истории создания фильма, о повести Виктора Муратова, который сам прошел войну, и о том, как режиссеру удалось передать на экране ту страшную и одновременно вдохновляющую эпоху. Зрители узнали о судьбах детей войны — тех, кто работал на заводах, помогал в госпиталях, уходил в партизанские отряды.

Депутат округа Юлия Ишкова добавила, что такие мероприятия помогают через кинематограф прикоснуться к истории и увидеть войну глазами людей тех времен. В основе сюжета — реальные истории подростков, которых война лишила детства, но не сломила их дух.