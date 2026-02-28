Встреча к годовщине создания «Роскосмоса» прошла в Химках

26 февраля в доме юного техника «Интеграл» состоялось мероприятие, посвященное 34-летию со дня основания корпорации. Оно стало частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», реализуемой в округе с июля прошлого года.

Участникам рассказали об истории создания государственной организации и о градообразующих предприятиях округа, входящих в ее структуру.

Депутат округа Галина Болотова подчеркнула, что здесь работают земляки, соседи, друзья и целые трудовые династии. В качестве примера она привела семью Рыжовых, чей общий стаж на предприятии имени С. А. Лавочкина составляет 254 года — их чествовали на Дне города в 2025 году. По словам депутата, таких семей в Химках десятки, и именно благодаря им город по праву называют одной из космических гаваней России.

Научно-производственных объединение «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко — одно из ведущих ракетно-двигательных предприятий в мире. Именно здесь создаются двигатели для ракет-носителей «Протон», «Союз» и «Ангара», а также для первой ступени перспективного комплекса «Союз-5».

Лидер Движения общественной поддержки округа Алина Шалимова отметила, что программа направлена на формирование и поддержание интереса населения к истории страны. По ее словам, она также призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и героях нашего времени.

Депутат Юлия Ишкова добавила, что в рамках программы в Химках уже провели более 2000 историко-патриотических мероприятий — лекций, фестивалей, кинопоказов и других активностей.