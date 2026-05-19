Встреча к годовщине создания Крымского моста прошла в Химках

15 мая 2018 года был торжественно открыт Крымский мост. В Химках по случаю годовщины этого события провели серию тематических патриотических мероприятий, одно из которых состоялось в городской библиотеке № 3.

Жителям рассказали об истории создания моста, этапах строительства и значении объекта для транспортного сообщения между регионами. Участники также познакомились с архивными фотографиями и интересными фактами о реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов России.

«Крымский мост стал символом единства, силы и масштабных возможностей нашей страны. Сегодня особенно важно рассказывать молодежи о таких значимых страницах современной истории России», — сказала депутат Галина Болотова.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова отметила, что встреча стала частью программы «Успех V единстве поколений», направленной на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.

В завершение участники поблагодарили организаторов за познавательную программу и подчеркнули важность подобных встреч, которые помогают лучше узнать историю страны и почувствовать сопричастность к ее значимым событиям.