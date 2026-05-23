Встреча к годовщине со дня рождения военного летчика прошла в Химках

21 мая в детском саду лицея № 12 состоялось патриотическое мероприятие, посвященное Николаю Скоморохову — дважды Герою Советского Союза, маршалу авиации. Участникам рассказали о его жизненном пути, мужестве и вкладе в защиту страны.

Директор лицея, депутат Юлия Ишкова в социальных сетях поделилась, что за годы войны Николай Скоморохов совершил более 600 вылетов, провел около 130 воздушных боев, лично сбил 46 самолетов противника и еще восемь — в группе. Сегодня его имя носят улицы и школы в разных городах России. В Саратове, на Аллее героев в Парке Победы, установлен бронзовый бюст летчика. Владимир Высоцкий посвятил ему «Песню о погибшем друге».

Встреча прошла в рамках программы «Успех V единстве поколений» и объединила десятки жителей округа. Депутат Галина Болотова отметила, что такие мероприятия помогают сохранять память о героях прошлого и передавать ее молодежи. Дети узнают о людях, чьи подвиги стали частью истории страны, и понимают, какой ценой была завоевана Победа.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева добавила, что подобные мероприятия укрепляют связь поколений. Истории о мужестве и преданности своему делу продолжают объединять людей и напоминать о важности сохранения культурного и исторического наследия.