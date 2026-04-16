Встреча к годовщине первого полета человека в космос прошла в Воскресенске
В школе «Горизонт» в рамках проекта «Успех V единстве поколений» провели Гагаринский урок. Мероприятие приурочили к 65-летию исторического события.
Почетным гостем стала депутат местного Совета депутатов Юлия Маркина. Для учеников организовали просмотр документального фильма о биографии Юрия Гагарина: его детстве, юности, пути в отряд космонавтов и знаменитых 108 минутах, изменивших историю. Ребята с интересом следили за хроникой и узнавали новые факты о легендарном полете.
После просмотра провели интеллектуальную викторину. Школьники проверили знания об освоении космоса: о жизни на орбите, известных космонавтах и о самом Гагарине.
Юлия Маркина, выступая перед ребятами, подчеркнула важность сохранения исторической памяти и гордости за достижения страны. Она отметила, что подвиг космонавта — это не просто страница учебника, а пример мужества, целеустремленности и любви к своему делу. Такие уроки помогают расширить кругозор и почувствовать сопричастность к великой истории России.