Встреча к годовщине начала блокады Ленинграда прошла в Павловском Посаде

Памятное мероприятие «Жители блокадного Ленинграда» организовали в Центральной библиотеке Павловского Посада. На нем вспомнили события тех страшных дней.

Участниками патриотической встречи стали члены Всероссийской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова, представители Совета ветеранов и школьники муниципалитета.

На мероприятии в библиотеке Павловского Посада прозвучали стихотворения о тех годах. Свидетели страшных событий поделились историями своих семей.

«Дорогие наши ветераны, мы всегда будем помнить вашу победу. Крепкого вам здоровья! И мирного неба над головой!» — сказала Светлана Аргунова.

Напомним, что блокада Ленинграда началась 84 года назад. Она шла 872 дня и унесла жизни более миллиона человек.