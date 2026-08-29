Встреча к годовщине начала битвы за Днепр прошла в Химках

В дошкольном отделении «Калинка» в Химках состоялось патриотическое мероприятие для педагогов и родителей, приуроченное к годовщине начала битвы за Днепр в 1943 году. Встреча была организована в рамках программы «Успех V единстве поколений» и направлена на сохранение исторической памяти о героических страницах Великой Отечественной войны.

26 августа 1943 года началась одна из самых масштабных операций Великой Отечественной войны — битва за Днепр, которая продолжалась несколько месяцев и завершилась освобождением Левобережной Украины. Это сражение стало важнейшим этапом на пути к освобождению Европы и потребовало от советских войск огромных усилий и мужества.

В мероприятии приняла участие депутат Химок Юлия Мамай, которая отметила значимость сохранения памяти о подвиге солдат: «Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы помним, какой ценой была завоевана Победа, и наша задача — передать эту память тем, кто идет за нами. Каждый подвиг наших солдат — это урок мужества, который не должен быть забыт».

Участникам встречи рассказали о ходе сражений, о героизме простых солдат и офицеров, о значении этой битвы для освобождения Европы. Для гостей был подготовлен фильм с кадрами военной хроники и фотографиями тех лет, который позволил наглядно представить масштаб и трагизм тех событий.

Депутат Химок Артур Каримов подчеркнул: «Битва за Днепр — это символ стойкости и несгибаемой воли нашего народа. Мы обязаны сохранять историческую правду о войне, чтобы молодое поколение знало, что такое настоящий патриотизм и любовь к Родине».

Лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин добавил, что подобные встречи помогают сохранять связь поколений и напоминают, что память о войне — это живая связь между прошлым и будущим. Мероприятие в «Калинке» стало частью системной патриотической работы, проводимой в Химках для воспитания у подрастающего поколения уважения к героическому прошлому страны.