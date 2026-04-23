Встреча к годовщине Днепровско‑Карпатской операции прошла в Химках

19 апреля в лицее № 15 в Химках состоялось патриотическое мероприятие. Оно было приурочено к годовщине завершения Днепровско-Карпатской операции 1944 года.

Наступательная операция является одной из самых масштабных во во время Великой Отечественной войны

«Мы обязаны помнить подвиги наших солдат и передавать эту память детям. Это наш долг перед теми, кто отдал жизнь за нашу свободу», — поделился депутат городского округа Химки Артур Каримов.

Совместно с военным историком Юрием Щербаковым и активистами волонтерского движения местные жители обсудили ключевые события весны 1944 года, героизм советских воинов и важность сохранения исторической памяти. Гости мероприятия узнали о главных этапах операции, ее стратегической роли и мужестве бойцов, освобождавших свою землю.

«Такие встречи — не просто лекции. Это живой диалог поколений. Вместе с военным историком, волонтерами и неравнодушными жителями мы говорим о том, какой ценой досталась победа. И пока мы помним — жива наша история, жива наша страна», — отметил депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.