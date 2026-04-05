Встреча к годовщине авиационной группы «Русские Витязи» прошла в Химках

С приветственным словом к собравшимся обратилась муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Инна Монастырская. Она отметила, что «Русские Витязи» — это символ силы, мужества, профессионализма и любви к Родине. Их мастерство восхищает, а история вдохновляет. Особенно важно рассказывать о таких примерах молодому поколению, чтобы дети знали, кем гордиться, и чувствовали сопричастность к великому наследию.

Гостям подробно рассказали о формировании авиационной группы, о первом составе и о пути к всенародному признанию. Участникам также показали документальный фильм об истории коллектива, его достижениях и ярких выступлениях.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что такие встречи имеют огромное значение: через реальные истории выдающихся людей формируется уважение к стране, к армии и ее достижениям. Это объединение — пример служения Отечеству, где сочетаются высочайший профессионализм, мужество и красота.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что главная цель — объединение разных поколений жителей вокруг общих ценностей: любви к России, уважения к ее истории и преданности родному городу.