Встреча к 50-летию фильма «Они сражались за Родину» прошла в Химках

Спикером стала Яна Топильская. Она поделилась фактами, известными о фильме, а также обсудила с гостями библиотеки его значение в кинематографе. На встречу также пришел муниципальный депутат Глеб Демченко.

«Фильм, выпущенный в 1975 году, стал значимой частью советского кинематографа. Он отражает в себе героизм солдат, которые защищали нашу страну в годы Великой Отечественной войны», — отметил Глеб Демченко.

Слушатели узнали об участии фильма в программе Каннского кинофестиваля и его популярности в СССР — картину посмотрели более 40 миллионов человек.

Отметим, что мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы. Ее реализуют в Химках.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева отметила, что в ее рамках проводят не только тематические встречи и кинопоказы, но и мастер-классы, уроки и другие события.