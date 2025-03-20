Встреча юных краеведов прошла в Богородском округе

Встреча юных краеведов «Пишем энциклопедию родного края» прошла в Ногинске. Среди участников были воспитанники «Центра образования для детей и взрослых».

Участники встречи подвели итоги конкурса презентаций «Историческая атмосфера родного края», викторины «Наш край в годы Великой Отечественной войны», познавательных заданий по теме «С именем В. П. Ногина». Жюри отметило высокие достижения каждой учебной группы. Практически все ребята награждены грамотами, дипломами, свидетельствами. А победители творческих презентаций и заочного конкурса, посвященного 80-летию Победы, получили призы и сувениры.

Администрация Центра образования для детей и взрослых отметила педагогов учебных групп, которые успешно подготовили выступления учащихся на муниципальных и региональных конкурсах.