Встреча Госавтоинспекции с представителями духовенства прошла в Одинцове

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В день памяти Святителя Николая Чудотворца — покровителя всех путешествующих — 22 мая, в Одинцовском соборе Георгия Победоносца состоялась традиционная ежегодная встреча духовенства с сотрудниками Одинцовской Госавтоинспекции. Все желающие прихожане также приняли участие в мероприятии.

Священники собора провели молебен святителю Николаю, после чего поблагодарили полицейских, которые по долгу службы и призванию обеспечивают правопорядок на дорогах, предотвращают трагедии и спасают жизни людей.

Всех сотрудников Госавтоинспекции и прихожан поздравили с праздником, пожелав успехов и молитвенной помощи святителя Николая.

Участников встречи призвали соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам и водителям напомнили, что следует взаимно уважать друг друга, а родителям — внимательно отнестись к формированию у детей навыка грамотного поведения вблизи проезжей части дорог.