Встреча главы округа и руководителей спортивных школ прошла в Химках

Тематический «Час спорта» с участием главы округа Инны Федотовой, руководителей спортивных школ и профильных учреждений прошел в Химках. Участники встречи обсудили пути его развития.

Спорт в Химках уверенно держит высокую планку, лишь за первый квартал спортсмены округа взяли 331 медаль на различных соревнованиях.

«Впереди — серьезные задачи. Ключевая из них — разработка и утверждение стратегии развития физкультурно-спортивной отрасли округа. Детально обсудили приоритетные направления, по которым будем двигаться в ближайшее время», — подчеркнула глава городского округа Химки Инна Федотова.

Спортивная система Химок сейчас является одной из лидеров в Московской области. Она включает в себя 16 объектов, 8 спортшкол, 3 школы олимпийского резерва и специализированный клуб для людей с инвалидностью. Это обеспечивает системную подготовку атлетов и привлекает жителей к регулярным занятиям спортом.

Особое внимание уделили развитию Химкинской школьной лиги. Спортивные дроны — новая дисциплина, которая войдет в нее в следующем сезоне.

Развитие спорта в Химках продолжает оставаться одним из ключевых направлений работы. Основные цели — не только вершинные достижения, но и доступность занятий для всех возрастов.