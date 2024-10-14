Встреча главы Чехова с жителями прошла во дворце спорта «Олимпийский»

Старт отопительного сезона стал главным вопросом горожан на выездной встрече с администрацией, прошедшей в Чехове. Жители оставили свои обращения главе округа, совету депутатов, представителям молодежного парламента и профильным специалистам.

Житель Чехова Дмитрий Барков пришел на встречу во дворце спорта «Олимпийский» как представитель 47 операторов котельных. Они обратились к руководителю муниципалитета Михаилу Собакину с проблемой задолженности по зарплате.

«Глава пообещал разобраться. Надеемся, что в ближайшее время, пока счета МП „ЖКХ“ не заблокированы, задолженность будет выплачена и этот вопрос будет закрыт», — сказал Дмитрий Барков.