Встреча главы Чехова с жителями прошла во дворце спорта «Олимпийский»

Старт отопительного сезона стал главным вопросом горожан на выездной встрече с администрацией, прошедшей в Чехове. Жители оставили свои обращения главе округа, совету депутатов, представителям молодежного парламента и профильным специалистам.
Житель Чехова Дмитрий Барков пришел на встречу во дворце спорта «Олимпийский» как представитель 47 операторов котельных. Они обратились к руководителю муниципалитета Михаилу Собакину с проблемой задолженности по зарплате.
«Глава пообещал разобраться. Надеемся, что в ближайшее время, пока счета МП „ЖКХ“ не заблокированы, задолженность будет выплачена и этот вопрос будет закрыт», — сказал Дмитрий Барков.
Также на встрече обсудили вопросы ремонта дорог, работы общественного транспорта, здравоохранения, благоустройства, содержания дворов и многоквартирных домов.
В итоге более ста жителей обратились за консультациями по актуальным вопросам. Все просьбы были зафиксированы и будут рассмотрены в ближайшее время. Специалисты обязались держать постоянную связь с жителями и помочь в решении их проблем.