Встреча главного врача Егорьевской больницы с жителями пройдет 27 ноября

В Егорьевске руководство главной больницы стремится к открытому диалогу с жителями. В этот четверг, 27 ноября, в Шувойской амбулатории состоится традиционная встреча главного врача больницы Дмитрия Каприна с местными жителями.

По словам организаторов, эти регулярные встречи — возможность для каждого жителя не только напрямую задать вопросы, но и высказать свои предложения, касающиеся улучшения качества и доступности медицинских услуг.

«Такие встречи позволяют выявить и как можно скорее решить проблемы, которые беспокоят жителей муниципалитета. Будь то вопросы организации приема специалистов, длительности ожидания в очередях, доступности определенных видов обследований, улучшения условий пребывания пациентов или повышения качества обслуживания медицинским персоналом — все эти темы могут и должны быть вынесены на обсуждение», — сообщил Дмитрий Каприн.

Начало встречи запланировано на 14:15. Мы ждем всех желающих по адресу: улица Ленинская, дом 152. Вход свободный.