Встреча главного врача Егорьевской больницы с жителями пройдет 21 января

Администрация Егорьевской больницы при поддержке Министерства здравоохранения Московской области продолжает серию регулярных встреч руководства медучреждения с населением округа. В ближайшую среду, 21 января, главный врач больницы Дмитрий Каприн посетит Ефремовскую амбулаторию для общения с жителями.

Подобный формат взаимодействия стал традиционным для муниципалитета. Главная цель — создание прямого канала связи между руководством системы здравоохранения и пациентами.

«Такие встречи позволяют нам оперативно выявлять локальные трудности, с которыми сталкиваются пациенты, и как можно скорее находить эффективные решения. Мы стремимся к максимальной прозрачности и доступности медицинской помощи для каждого жителя», — подчеркнул Дмитрий Каприн.

Мероприятие пройдет в помещении амбулатории по адресу: поселок Новый, дом № 27. Начало встречи в 14:15. Вход свободный.