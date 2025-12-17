Встреча главного врача Егорьевской больницы с жителями пройдет 17 декабря

Главный врач Егорьевской больницы Дмитрий Каприн проведет очередную традиционную встречу с жителями. Беседа состоится сегодня в Рахмановском фельдшерско-акушерском пункте, предоставляя местным жителям уникальную возможность напрямую обратиться к руководству медицинского учреждения.

Подобные встречи стали неотъемлемой частью работы Егорьевской больницы, подчеркивая открытость и готовность к прямому взаимодействию с населением. Жители смогут задать волнующие их вопросы, высказать свои предложения, поделиться замечаниями, касающимися организации работы больницы, качества медицинского обслуживания, доступности специалистов, а также функционирования самого ФАПа и других актуальных проблем в сфере здравоохранения.

«Такие встречи позволяют выявить и как можно скорее решить проблемы, которые беспокоят жителей муниципалитета», — сообщил главный врач Дмитрий Каприн.

Он подчеркнул, что прямой контакт с пациентами и их близкими является ключевым фактором для оперативного реагирования на насущные вопросы и повышения эффективности работы всей медицинской системы округа. Встреча начнется в 14:15. Приглашаются все желающие по адресу: деревня Рахманово, дом № 104. Вход свободный.