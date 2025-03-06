Встреча главного врача Егорьевской больницы с жителями пройдет 11 марта

Министерство здравоохранения Московской области анонсировало встречу главного врача Егорьевской больницы Дмитрия Каприна с местными жителями. Мероприятие будет организовано в формате круглого стола и пройдет в Верейковской амбулатории.

Участники смогут напрямую пообщаться с руководителем медицинского учреждения и задать интересующие вопросы. По словам Дмитрия Каприна, формат открытых встреч и постоянного диалога с пациентами доказал свою высокую эффективность. Также он подчеркнул, что благодаря обратной связи уже удалось решить множество проблем и улучшить качество медицинской помощи.

На таких встречах обсуждают вопросы записи к специалистам, привлечения кадров и закупки оборудования. Главный врач заверил, что готов лично пообщаться с каждым пациентом, внимательно выслушать все обращения и приложить максимум усилий для решения возникающих проблем.

Встреча пройдет 11 марта в 14:15 по адресу: деревня Верейка, улица Комсомольская, дом № 21.