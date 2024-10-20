Встреча добровольческих молодежных движений прошла в Домодедове

Глава Домодедова Евгения Хрусталева вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым, заместителем председателя Мособлдумы Александром Наумовым и депутатом Мособлдумы Олегом Жолобовым провела встречу с семьями участников СВО и жителями, для которых взаимопомощь стала неотъемлемой частью жизни. На сегодняшний день более 50 тысяч человек являются участниками молодежных добровольческих движений округа.

Эти движения, изначально сформировавшиеся в период пандемии, теперь представляют собой мощное объединение с общими целями, которое оперативно реагирует на современные вызовы. Недавно в Курскую область было отправлено 7,5 тонны гуманитарной помощи.

Система образования в Домодедово уделяет особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Многие молодые люди с энтузиазмом становятся юными талалихинцами, кадетами и юнармейцами, активно участвуя в инициативах по сохранению исторической правды.

«Спасибо за вклад, который вы ежедневно вносите в общее дело помощи ближнему. Мы не забываем прошлое, пишем страницы нашей истории и вместе делаем этот мир лучше», — отметила Евгения Хрусталева.

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