Встреча директоров медицинских учреждений с жителями прошла в Видном

Руководители учреждений здравоохранения встретились с жителями Видного. На мероприятии все желающие могли лично задать вопросы представителям больниц и поликлиник и обратиться к ним с просьбами и пожеланиями.

Мероприятие прошло в Историко-культурном центре в Видном. Вопросы смогли задать более 20 жителей. Также сотрудники медучреждений поделились полезной информацией о возможностях прохождения реабилитации.

«Такие встречи важны как для населения, так и для медицинских работников. Жители подсказывают нам, на что надо обратить особое внимание. Родители очень нуждались в комнате матери и ребенка. Проведя свои реорганизационные мероприятия, после долгих поисков комнаты, нам удалось ее открыть», — прокомментировала заместитель главного врача Видновской клинической больницы по детству, заведующая детской поликлиникой Валентина Барило.

Также темами встречи стали вакцинация от ОРВИ, запись к узкопрофильным специалистам, ожидание записи к врачу и на обследования.

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