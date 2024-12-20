Встреча «Дети войны — дети Победы» прошла в школе № 5 в Дмитрове

Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В гости к школьникам пришел один из представителей поколения, детство которого прошло в те суровые годы.

Когда началась война, Виктору Дубинину было девять лет. Он поделился с ребятами воспоминаниями о том, как жили дети и подростки в тылу. Ученики с интересом слушали рассказ Виктора Алексеевича и задали ему множество вопросов. В завершение встречи почетный гость спел песню и станцевал «Яблочко».

После мероприятия Виктор Дубинин побывал в школьном музее. Ребята рассказали гостю, что образовательному учреждению присвоено имя Героя Советского Союза Константина Аверьянова, который учился здесь в начальной школе.

Глава городского округа Иван Курданин отметил, что такие встречи помогают подрастающему поколению больше узнать об истории свой страны и сохранить память о подвигах ее героев.