Встреча депутатов с ветеранами педагогического труда прошла в Воскресенске

Активисты «Молодой гвардии» в Воскресенске и депутат Совета Александр Елисеев провели встречу с ветеранами педагогического труда гимназии № 1. Сторонники партии «Единая Россия» поздравили их с Днем учителя.

Депутат Александр Елисеев вручил педагогам-ветеранам благодарственные письма, выразил признательность за труд, мудрость и преданность профессии. Особые слова прозвучали за неоценимый вклад в развитие образования Воскресенска и формирование нравственных ориентиров у молодежи.

«Такие встречи — важная часть нашей работы по сохранению преемственности поколений и уважения к людям, которые создают будущее своими знаниями и сердцем. С праздником, дорогие учителя! Здоровья, благополучия и неугасающего интереса к вашему благородному делу», — отметила руководитель Воскресенского отделения Молодой гвардии Анастасия Парахина.