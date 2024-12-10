Встреча депутата Танановой с коллективом санатория прошла в Балашихе

Муниципальный депутат в Балашихе Светлана Тананова встретилась с сотрудниками и директором санатория «Ревиталь Парк». Она рассказала про меры поддержки, которые существуют в округе для малых и средних предприятий.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия». Светлана Тананова совместно с главным врачом, доктором медицинских наук, профессором РАЕН Михаилом Берштейном осмотрела территорию санатория, обсудила вопросы взаимодействия и продвижения проектов в интересах жителей и бизнеса.

«Мы поговорили о развитии предпринимательства в городском округе. Я рассказала о новых изменениях законодательства в нашем регионе для малых и средних предприятий. Также дала исчерпывающие ответы на вопросы сотрудников. Хочу отметить, что „Ревиталь Парк“ является ярким примером реализации партпроекта „Предпринимательство на практике“, демонстрирующего поддержку успешных предприятий и их вклад в развитие региона», — сказала координатор проекта «Предпринимательство» Светлана Тананова.

Отметим, санаторий «Ревиталь Парк» открылся в 2004 году. Это крупный лечебный центр площадью более шести тысяч квадратных метров. Здесь оказывают более 50 видов медицинских услуг.

Проект «Предпринимательство» создан для создания благоприятных условий для бизнеса, сохранения рабочих мест и увеличения дохода бизнесменов.

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