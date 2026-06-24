Встреча депутата с женским активом прошла в Богородском округе

Участницы обсудили широкий круг вопросов: доступность медицинской помощи, создание комфортной городской среды для мам с колясками, организацию досуга для детей и подростков, меры социальной поддержки многодетных и малообеспеченных семей, а также трудоустройство и профессиональную реализацию женщин. Кроме того, были затронуты проблемы благоустройства дворовых территорий и состояния дорог в отдельных микрорайонах.

На встрече каждая из участниц могла высказать свое мнение и предложить конкретные пути решения. По итогам дискуссии сформирован пакет наказов для Народной программы партии «Единая Россия». Часть инициатив касается улучшения инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах, другая — совершенствования механизмов оказания адресной помощи женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Все предложения зафиксированы, по ним будут подготовлены запросы в профильные ведомства, депутат взяла исполнение под личный контроль.

«Сегодня мы говорили не о политике, а о жизни — о том, что действительно волнует женщин нашего округа: от создания комфортных условий для семейного досуга до поддержки тех, кто оказался в сложных обстоятельствах. Я была искренне рада увидеть столько неравнодушных, энергичных и светлых людей. Каждая из вас — это огромная сила, способная менять реальность к лучшему. Уверена, что, объединив наши усилия, мы сможем сделать Богородский округ еще более уютным, безопасным и справедливым. Все озвученные сегодня наказы и идеи обязательно найдут отражение в нашей дальнейшей работе. Спасибо вам за активность, мудрость и доверие!» — сказала Ольга Попова.

Результаты встречи будут представлены на профильных комиссиях совета депутатов и использованы при формировании планов работы на ближайший период. Встречи с общественными организациями позволяют депутатам получать обратную связь от жителей и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Такой формат работы практикуется депутатским корпусом для выстраивания эффективного диалога с населением.