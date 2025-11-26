Встреча депутата Госдумы Александра Когана с жителями прошла в Чехове

«Качество обслуживания электрических сетей сегодня выходит на первый план. Мы должны встретиться на площадке правительства Московской области, в очередной раз пройти каждый участок, описать его. Уже проведена модернизация высоковольтных питающих центров. Далее необходимо работать с более низким электричеством и подведением его к конкретным абонентам по каждым сетям. Я готов брать любую ситуацию под контроль», — подчеркнул депутат Государственной Думы Александр Коган.