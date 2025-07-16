Встреча делегации от округа и представителей Монголии прошла в Химках

Руководитель торгово-промышленной палаты Московской области по городскому округу Химки Артур Каримов обсудил с представителями Монголии перспективы сотрудничества. Среди основных вопросов: торговля, логистика и санитарный контроль.

Такие связи важны для укрепления внешнеэкономических связей.

«Эта встреча вызвала живой интерес, что подтвердило актуальность российско-монгольского партнерства. Очень важно сегодня быть вовлеченным в такие дискуссии, ведь они напрямую касаются перспектив развития как внешней торговли, так и регионального предпринимательства», — сказал Руководитель торгово-промышленной палаты Московской области по городскому округу Химки, депутат Артур Каримов.

Большое внимание во время встречи также уделили оптимизации транспортной доступности, а именно развитию авиасообщения и совершенствования транзитных маршрутов.