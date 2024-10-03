Встреча читателей с писателем Игорем Малышевым прошла в Богородском округе

Писатель Игорь Малышев провел творческую встречу с читателями. Гость рассказал о своем творческом пути, о вышедших книгах, об участии в литературных премиях.

Гостем Центральной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина стал Игорь Малышев — писатель, поэт, музыкант и просто интересный человек.

Игорь рассказал гостям о своем творческом пути, о вышедших ранее книгах для детей и взрослых, об участии в литературных премиях «Большая книга» и «Русский Букер», поделился творческими планами на будущее.

Для участников встречи был подготовлен сюрприз — музыкант исполнил под гитару несколько песен на свои стихи и стихи любимого поэта — Сергея Есенина.

Встреча прошла в теплой, домашней, дружеской атмосфере. Автор с радостью ответил на вопросы, прозвучавшие из зала.

В дар библиотеке Игорь Малышев передал свою книгу «Маяк» с иллюстрациями Виктора Чугуевского, получившую высокую оценку от любителей современной прозы. Теперь эта книга, наряду с другими произведениями писателя, будет доступна для читателей.