Встреча будущих отцов пройдет в перинатальном центре в Балашихе

27 ноября в 19:00 Московский областной перинатальный центр, расположенный в Балашихе, проведет специальную встречу для будущих отцов. Мероприятие направлено на популяризацию ответственного и осознанного родительства, формирование активной позиции мужчин в вопросах воспитания и поддержки семьи.

Спикеры встречи — заместитель главного врача Московского областного перинатального центра, акушер-гинеколог, основатель проекта «Осознанное родительство» Динар Габдрахманов, а также анестезиолог-реаниматолог и научный сотрудник «НИКИ детства» Минздрава Московской области Семен Лаврентьев. Они расскажут о психологической готовности к отцовству, дадут практические советы по взаимодействию с новорожденным и поделятся рекомендациями по поддержке семьи в первые месяцы после рождения ребенка.

«Осознанное отцовство — это не только помощь маме, но и активное участие в жизни ребенка с первых дней. Совместные роды становятся моментом, когда рождается чувство ответственности и формируется крепкая семейная основа. Мы хотим помочь папам подготовиться к новой роли без страха и сомнений», — рассказал Динар Габдрахманов.

Программа предусматривает открытую беседу и ответы на вопросы участников, чтобы будущие отцы получили реальные инструменты для поддержки партнерши и ребенка, а также понимание того, как семья может расти и развиваться.

Мероприятие пройдет по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 12.