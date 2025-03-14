Встреча бизнесменов со школьниками прошла в Балашихе

В школе № 27 в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» прошел открытый урок. Представители НИИИ и компании «Акзо Нобель Декор» поделились с учениками личным опытом, рассказали о специфике работы своих организаций и ответили на вопросы школьников.

Мероприятие было организовано для учеников инженерно-технического профиля, что сделало встречу особенно актуальной для них.

«У нас есть формат летней подработки, который позволяет детям участвовать в простых работах на производстве. Это дает возможность познакомиться с процессом и понять, насколько им будет интересно работать в этой сфере», — отметила руководитель направления по работе с персоналом «Акзо Нобель Декор» Галина Алексеева.

Программа помогает ученикам определиться с выбором будущей профессии и познакомиться с потенциальными работодателями.

Научно-исследовательский инженерный институт является градообразующим предприятием, занимающимся разработкой и производством продукции оборонного назначения. «Акзо Нобель Декор» представляет собой российское подразделение одного из крупнейших в мире производителей лакокрасочных материалов.

Такие мероприятия способствуют формированию у школьников представления о современных профессиях и возможностях трудоустройства в будущем, а также способствуют развитию связей между образовательными учреждениями и бизнесом.