Встреча бизнесменов со школьниками прошла в Балашихе
В школе № 27 в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» прошел открытый урок. Представители НИИИ и компании «Акзо Нобель Декор» поделились с учениками личным опытом, рассказали о специфике работы своих организаций и ответили на вопросы школьников.
Мероприятие было организовано для учеников инженерно-технического профиля, что сделало встречу особенно актуальной для них.
«У нас есть формат летней подработки, который позволяет детям участвовать в простых работах на производстве. Это дает возможность познакомиться с процессом и понять, насколько им будет интересно работать в этой сфере», — отметила руководитель направления по работе с персоналом «Акзо Нобель Декор» Галина Алексеева.
Программа помогает ученикам определиться с выбором будущей профессии и познакомиться с потенциальными работодателями.
Научно-исследовательский инженерный институт является градообразующим предприятием, занимающимся разработкой и производством продукции оборонного назначения. «Акзо Нобель Декор» представляет собой российское подразделение одного из крупнейших в мире производителей лакокрасочных материалов.
Такие мероприятия способствуют формированию у школьников представления о современных профессиях и возможностях трудоустройства в будущем, а также способствуют развитию связей между образовательными учреждениями и бизнесом.