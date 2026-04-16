Встреча администрации Воскресенска с жителями прошла в селе Конобеево

На встрече присутствовал глава округа Алексей Малкин, его заместители, профильные специалисты и депутаты. Алексей Малкин отметил, что сложных вопросов не поступало, а поставленные задачи должны решить в штатном режиме и в ближайшее время.

В селе по народной программе «Единой России» завершается ремонт местной амбулатории. Скоро обновленное учреждение откроют для пациентов, что обеспечит более точную диагностику и эффективное лечение, а также повысит качество жизни местных жителей.

Глава округа также подчеркнул, что несколько человек, записавшихся на прием, уже обращались ранее. Все они начинали разговор со слов благодарности и только потом переходили к новым вопросам. Это значит, что системная работа в формате выездной администрации дает результат. Власти не просто решают проблемы, а выстраивают диалог на основе взаимного доверия. Алексей Малкин пообещал продолжить работу в том же режиме.