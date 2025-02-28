Встреча администрации Воскресенска с жителями прошла в поселке Цюрупы

Администрация Воскресенска встретилась с жителями поселка имени Цюрупы. На вопросы ответили руководство округа и профильные специалисты.

Жители интересовались уличным освещением, ремонтом дорог, уборкой мусора и содержанием контейнерных площадок, капитальным ремонтом многоквартирных домов, водоснабжением, выделением земельных участков для многодетных семей, переселением из аварийного жилья и оплатой за коммунальные услуги.

Одно из обращений на встрече — благоустройство тротуара у местной школы. Вопрос передали профильным специалистам. В ближайшее время обеспечат безопасный подход к образовательному учреждению. Всего в рамках выездной администрации задали 25 вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.