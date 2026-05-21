Встреча администрации Воскресенска с жителями прошла в поселке имени Цюрупы

Глава округа Алексей Малкин, его заместители, профильные специалисты и депутаты провели встречу в формате выездной администрации. Местные жители смогли напрямую обратиться к представителям власти с насущными вопросами.

Основные темы обращений касались водоснабжения, благоустройства, ремонта дорог и многоквартирных домов, а также расселения из аварийного жилья. На встречу пришли не только жители поселка имени Цюрупы, но и других населенных пунктов.

Алексей Малкин отметил, что это свидетельствует о высоком уровне доверия к формату выездной администрации, и пообещал продолжить работу в тесном контакте с жителями каждого поселка и деревни.

Все обращения взяты в работу. Часть вопросов решили прямо на месте, остальные направили профильным специалистам для дальнейшей проработки. Глава округа подчеркнул, что такая форма общения с населением будет продолжаться на регулярной основе.