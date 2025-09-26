Встреча администрации Воскресенска с жителями прошла в поселке Хорлово

В городском округе Воскресенск продолжают проводить встречи в формате выездной администрации. Глава округа Алексей Малкин вместе с заместителями и профильными специалистами 25 сентября пообщались с жителями поселка Хорлово.

Жительница Любовь Воронина подняла вопрос о капитальном ремонте подъезда в доме №6 по улице Победы. Решение о включении этого адреса в программу капитального ремонта на 2026 год будет рассматриваться в ближайшее время, заявителю обещали оперативно предоставить ответ.

По словам Алексея Малкина, обсуждались вопросы ремонта многоквартирных домов, работы ЖКХ и благоустройства. Некоторые проблемы удалось решить сразу на месте, остальные взяты на контроль и будут решаться.

Отметим, что отопление в поселке уже запущено. Работают две котельные, обеспечивающие бесперебойную подачу тепла жителям.