Встреча администрации Воскресенска с жителями прошла в микрорайоне Цемгигант

Встречи администрации с жителями в выездном формате продолжаются в городском округе. В минувшую среду, 13 августа, на вопросы горожан ответили глава Воскресенска Алексей Малкин, его заместители и специалисты профильных служб.

Основные темы обращений жителей микрорайона Цемгигант касались благоустройства, капитального ремонта и водоснабжения.

Ларису Борзову интересовали вопросы очистки водоемов в микрорайоне и ремонта сетей холодного водоснабжения. Она получила ответ, что пруды планируют привести в порядок в следующем году, а возможность включения в госпрограмму по ремонту сетей проработают в ближайшее время.

Алексей Малкин пояснил, что многие дома данного микрорайона вошли в программу капитального ремонта. «Прошлой зимой здесь модернизировали котельную, что решило вопросы теплоснабжения. Также нас поддерживает губернатор Московской области Андрей Воробьев. В скором времени в микрорайоне благоустроят зону вокруг Дворца культуры», — добавил руководитель муниципалитета.