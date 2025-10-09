Встреча администрации Ступина с жителями прошла в селе Большое Алексеевское
В селе Большое Алексеевское городского округа Ступино прошла выездная встреча администрации с жителями. На ней обсудили вопросы ЖКХ, дорожной сети и благоустройства населенного пункта.
Жители соседнего села Авдотьино обратились с просьбой установить на территории детскую площадку. Однако главным вопросом встречи стал капитальный ремонт местной школы.
По словам главы округа Сергея Мужальских, принято решение провести в этой школе капитальный ремонт — сейчас в здании уже разместился детский сад, а сама школа заполнена примерно на треть.
Формат выездной администрации позволяет жителям напрямую обсуждать актуальные проблемы с представителями власти, оперативно реагировать на обращения и планировать работу муниципалитета с учетом потребностей каждого населенного пункта.
Все обращения, прозвучавшие на встрече, взяты в работу и будут рассмотрены администрацией.