Встреча администрации Ступина с жителями прошла в селе Большое Алексеевское

В селе Большое Алексеевское городского округа Ступино прошла выездная встреча администрации с жителями. На ней обсудили вопросы ЖКХ, дорожной сети и благоустройства населенного пункта.

Жители соседнего села Авдотьино обратились с просьбой установить на территории детскую площадку. Однако главным вопросом встречи стал капитальный ремонт местной школы.

По словам главы округа Сергея Мужальских, принято решение провести в этой школе капитальный ремонт — сейчас в здании уже разместился детский сад, а сама школа заполнена примерно на треть.