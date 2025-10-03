Встреча администрации Солнечногорска с жителями прошла в поселке Поварово

На встрече в формате выездной администрации детально разобрали более 150 вопросов, поступивших от более чем 50 местных жителей. Основная часть обращений касалась функционирования жилищно-коммунального хозяйства, деятельности управляющих компаний, а также вопросов благоустройства территории.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы Солнечногорска Виталий Тушинов, профильные заместители, начальники управлений и отделов администрации, депутаты округа.

Особое внимание было уделено проблеме состояния канализационного коллектора. Специалисты сообщили, что в настоящее время на объекте проводятся аварийно-восстановительные работы, включающие земляные работы, откачку воды и установку трех колодцев. Планируется, что ремонт будет завершен в октябре.

Кроме того, в ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся перехода на отопительный сезон, качества водоснабжения, перерасчета платежей за коммунальные услуги, а также восстановления благоустройства после проведения земляных работ.

«Некоторые вопросы удалось решить сразу. Они касаются работы наших подведомственных учреждений: „ИКЖКХ“, МБУ „ДЕЗ“. Это уборка и перенос контейнерных площадок, ямочный ремонт, ремонт картами — то, что мы можем решить оперативно, в установленные сроки. Остальные требуют детальной проработки», — подытожил Виталий Тушинов.

Администрация округа регулярно организует выездные встречи во всех территориальных отделах. Помимо этого, у жителей есть возможность обратиться на личный прием к главе округа и его заместителям. Расписание приемов опубликовано на официальном на сайте.