Встреча администрации Солнечногорска с жителями прошла в поселке Менделеево

В культурно-досуговом центре «Метролог» в пгт Менделеево городского округа Солнечногорск 13 мая прошла встреча жителей с представителями власти. Глава городского округа Константин Михальков вместе с заместителями, начальниками управлений и коммунальных служб, а также депутатами «Единой России» выслушал обращения 27 человек

На встрече обсудили широкий спектр тем, включая капитальный ремонт теплосетей, подготовку к отопительному сезону, благоустройство общественных пространств, содержание территорий, работу управляющих организаций, ремонт дорог и тротуаров, создание дополнительных парковочных мест и безопасность дорожного движения. Всего был рассмотрен 81 вопрос.

«Такие встречи позволяют разбирать каждую ситуацию предметно и вместе искать решения. Благодарю жителей Менделеево за активность, неравнодушие и готовность включаться в развитие территории», — отметил Константин Михальков.

По некоторым вопросам решения были приняты на месте, а по другим — потребуется дополнительная проработка. Например, в микрорайон Морозовка и деревню Льялово специалисты совершат выезд для осмотра инженерных сетей, чтобы как можно скорее восстановить подачу горячей воды жителям.

«После продажи „Газпромом“ пансионата „Морозовка“ частным лицам микрорайон остался без хозяйской руки. С Константином Александровичем и его профильными заместителями мы обсудили не только воду, но и освещение, дороги. Все вопросы приняты в работу, и я думаю, что позитивные изменения не заставят себя ждать», — отметила жительница микрорайона Морозовка деревни Льялово Наталья Пискарева.

«Выездная администрация» в Солнечногорске проводится регулярно. Кроме того, глава городского округа ежемесячно проводит личный прием. Записаться на него можно по телефону 8(800)201–67–47 или электронной почте solngor@mosreg.ru.