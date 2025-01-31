Встреча администрации Солнечногорска с жителями прошла в поселке Андреевка

На мероприятии в Андреевской школе поступило 57 обращений от местных жителей. Часть вопросов взяли в работу, а некоторые из них удалось решить прямо на месте.

Все желающие смогли задать вопросы первому заместителю главы городского округа Солнечногорск Николаю Минаеву, профильным заместителям главы и руководителям управлений. Так, по просьбе 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Рыбакова во дворе его дома был установлен знак парковки для инвалидов.

«В Андреевке проживает уважаемый нами Василий Николаевич Рыбаков, участник Великой Отечественной войны. Буквально на днях мы поздравляли его с днем рождения. Ему исполнился 101 год. Он со своей супругой обратились с просьбой установить знак инвалида на парковочном месте для их машины. Знак уже установлен. Хочется поблагодарить администрацию, что так быстро отреагировали», — рассказала депутат Наталья Ульянова.