Встреча администрации Солнечногорска с жителями прошла в поселка Смирновка

Причиной обсуждения послужили жалобы на работу управляющих компаний и качество воды. Представители администрации городского округа проинформировали о планируемых действиях и уже принятых мерах.

Жители выразили свое неудовлетворение низким качеством уборки в подъездах. Заместитель главы Солнечногорска Леонид Степанов заверил, что возьмет данную проблему под личный контроль. Он также напомнил, что у собственников квартир есть право организовать собрание для смены управляющей организации и выбрать ту, которая будет обеспечивать услуги согласно установленным стандартам.

«Вопросы по уборке в подъездах взял на контроль. Обязательно свяжусь с управляющими компаниями, которые здесь представлены. Порекомендовал жителям переходить в муниципальную управляющую компанию, созданную на базе МБУ „ДЕЗ г. о. Солнечногорск“, — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Что касается вопросов качества воды, жителям сообщили о запланированных мерах. До конца 2025 года будет проводиться техническое обслуживание уже работающей станции водоподготовки на водозаборном узле. Помимо этого, ВЗУ, расположенный в Смирновке, включен в программу модернизации, рассчитанную на период с 2026 по 2028 годы. В ее рамках предусмотрен капитальный ремонт объекта, замена оборудования, а также монтаж современной станции водоподготовки и новой системы фильтрации.