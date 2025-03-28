Встреча администрации Солнечногорска с жителями прошла в деревне Мелечкино

Выездной прием администрации прошел на предприятии «Сладкий орешек» в деревне Мелечкино под Солнечногорском. На встрече рассмотрели и взяли в работу 15 обращений жителей.

На вопросы жителей отвечали заместители главы округа, начальники управлений и отделов, а также профильные специалисты. Основная часть обращений касалась жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Жители интересовались планами по содержанию дорог и модернизации уличного освещения.

Кроме того, заявители выразили недовольство состоянием автобусов на маршруте № 27. Первый заместитель главы округа Александр Кузьмин сообщил, что данная проблема будет рассмотрена совместно с компанией «Мострансавто».

«Вопросы, с которыми люди приходят, мы решаем индивидуально. Все обращения берем в работу и на контроль, по каждому даем ответ. Запросы жителей формируют нашу дальнейшую работу», — отметил первый заместитель главы городского округа Александр Кузьмин.

Выездные приемы администрации в Солнечногорске проводятся регулярно в каждом территориальном управлении. Все желающие могут прийти на встречи, где обсуждаются вопросы комплексного развития территорий, ЖКХ, благоустройства, газификации, имущественных отношений, потребительского рынка, транспорта, культуры и другие важные темы.