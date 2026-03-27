Встреча администрации Солнечногорска с жителями прошла в деревне Хоругвино

26 марта администрация городского округа встретилась с жителями микрорайона Военный городок деревни Хоругвино. Они сообщили о неудобствах, вызванных земляными работами при газификации, включая состояние дорог, пешеходных зон и раскопанных участков.

В обсуждении приняли участие заместитель главы Солнечногорска Эдуард Машковцев, начальник территориального отдела Пешковское Дмитрий Ласкавый, руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар, начальник управления ЖКХ Никита Иванов и другие специалисты. Все обращения были взяты в работу.

«Поговорили с жителями в рамках срочной выездной администрации. Собрали проблемные вопросы, наметили дорожную карту для их решения. В ближайшее время встретимся с организацией, которая проводила земляные работы и не завершила благоустройство», — сказал Эдуард Машковцев.

Следующая встреча с жителями Хоругвино запланирована на апрель. На ней будут подведены промежуточные итоги и обозначены решения по устранению проблем, включая восстановление благоустройства, отсыпку дороги и ямочный ремонт.