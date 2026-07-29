Встреча администрации Солнечногорска с жителями прошла в Андреевской школе

На прием в формате выездной администрации, который состоялся в Андреевской школе в 28 июля, пришли 25 человек. На встрече рассмотрели 75 вопросов, касающихся ремонта дорог, качества водоснабжения, водоотведения благоустройства, газификации и других сфер.

Большая часть обращений затрагивала качество питьевой воды в поселке городского типа Голубое. Жителям рассказали, что по решению правительства Подмосковья и администрации Солнечногорска в настоящее время реализуется программа строительства водопровода от магистрали «Мосводоканала» в Зеленограде до поселка. В конце текущего года жители Голубого получат воду, которая будет поступать непосредственно из Зеленограда.

«Это совсем другой уровень качества воды, совсем другая система водоподготовки», — сказал первый заместитель главы Солнечногорска Виталий Тушинов.

По словам главного инженера «Солнечногорского ЖКХ» Сергея Антоненко, будет сохранена в качестве резервного источника водоснабжения старая сеть резервуаров чистой воды и артезианских скважин в Голубом.

На сегодняшний день проведены обследование, трассировка будущего водопровода, мест врезок, установки приборов учета и проектирование. В ближайшее время к работам приступят подрядные организации.

Встречи в формате выездной администрации проходят в Солнечногорске регулярно. Также жители могут записаться на ежемесячный прием главы городского округа по телефону 8 (800) 201-67-47 или электронной почте solngor@mosreg.ru.